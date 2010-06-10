Налоговый кодекс от Азарова уничтожит малый бизнес?

Оппозиция считает, что проект Налогового кодекса, внесенный в Верховную Раду правительством Николая АЗАРОВА, уничтожит малый бизнес.

Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

В связи с этим, по его словам, оппозиция повторно внесет на рассмотрение парламента пакет законопроектов относительно поддержки малого и среднего бизнеса.

С.СОБОЛЕВ сообщил, что пять соответствующих законопроектов будут включены в повестку дня заседания Верховной Рады в среду, 16 июня. При этом он напомнил, что указанный пакет законодательных актов готовился с участием Комитета защиты предпринимательства при оппозиционном правительстве.

В то же время С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что с проектом правительственного Налогового кодекса произошла “детективная история”, поскольку он не был роздан членам правительства, а рассматривался заочно, на основе аналитики.

По словам С.СОБОЛЕВА, предварительный анализ проекта Налогового кодекса свидетельствует о том, что так называемые пятилетние каникулы для малого и среднего бизнеса завершаются “прямым уничтожением малого бизнеса”.

Кроме того, он сообщил, что оппозиция в следующую среду будет инициировать создание Временной следственной комиссии парламента относительно защиты свободы слова в Украине. Одним из оснований для этого С.СОБОЛЕВ назвал решение Окружного административного суда Киева о лишении частот ряда телеканалов.

Также в среду, 16 июня, оппозиция будет вносить в повестку дня парламента проект постановления об образовании следственной комиссии ВР по вопросам расследования законности заключения правительством Украины соглашения с американской юридической компанией «Trout Cacheris, PLLC» о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти Украины в 2008-2009 годах и в первом квартале 2010 г.