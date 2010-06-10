Тимошенко: Янукович обеспечивает Украине гуманитарную катастрофу

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что политические действия нынешней власти приводят к потере Украиной национальной самоидентичности, что ослабит позиции украинского народа, следствием чего станет гуманитарная катастрофа.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на пресс-конференции в Житомире.

"Наша национальная самоидентичнисть – это то, что является нашим определением перед Богом. Это наш язык, наша культура, вера, наши традиции. Это все то, что и составляет ценность жизни нашего украинского народа. Это сегодня дискредитировано, и шаг за шагом минимизируется в нашей жизни, унижается", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если рассматривать, в частности, гуманитарную политику Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, "то все это является гуманитарной катастрофой в нашем государстве".

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что такая политика власти может привести к тому, что "народ будет значительно слабее выглядеть в мире, чем любой другой народ, который крепит ключевые национальные ценности".