Нардеп от БЮТ сидит в своей приемной под дулами автоматов?

Сегодня в 12.15 на общественную приемную народного депутата от БЮТ Константина БОНДАРЕВА в Киеве (ул. Героев Севастополя, 48) совершено нападение представители правоохранительных органов, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ.

“Нападающие были в бронежилетах с автоматами, они выбили двери в общественной приемной, избили охранника. Врываясь в помещение, они не предъявили никаких документов, не объяснили причин своего нападения, сообщили только, что они представители налоговой милиции”, говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, сейчас вооруженные работники правоохранительных органов удерживают К.БОНДАРЕВА в помещении его общественной приемной под прицелами автоматов. По словам К.БОНДАРЕВА, никакой мотивированной причины своего визита или каких-либо обвинений правоохранители не выдвинули, сообщает пресс-служба фракции БЮТ в Верховной Раде Украины.