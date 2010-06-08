Избитый журналист опровергает заявление генерал-лейтенанта милиции

Комитет защиты украинских журналистов призывает Президента, премьер-министра, Генерального прокурора и министра внутренних дел взять под личный контроль расследование дел о нападениях на редакторов двух СМИ в западных областях Украины.

Соответствующее заявление было обнародовано сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отмечается в обращении, 23 марта этого года в г. Коломыя было совершено покушение на жизнь главного редактора газеты "Коломийський вісник" Василия ДЕМЬЯНИВА, который по случайному стечению обстоятельств остался живым, при этом нападавшие не забрали у него никаких личных вещей. Кроме того, в ночь с 16 на 17 апреля этого года в г. Нововолынск Волынской области совершено покушение на жизнь основателя и директора львовского предприятия "Радиоорганизация "Львовская женщина" Игоря ЖЕЛИЗКО, который получил во время нападения более десяти ударов ножом в живот и спину.

Как отмечают в Комитете защиты украинских журналистов, новое руководство региональных управлений милиции, на территории которых произошли эти инциденты, и их подчиненные медлят с расследованием дел, давая на запросы "лишь формальные неправдивые ответы".

"Мы ожидаем публичного отчета МВД Украины и Генеральной прокуратуры о ходе расследования этих уголовных дел ко второй декаде июня этого года", - отметили члены Комитета защиты украинских журналистов.

Во время пресс-конференции было также обнародовано открытое письмо главного редактора газеты "Коломийський вісник" Василия ДЕМЬЯНИВА министру внутренних дел Анатолию Могилеву и начальнику УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василию ВАРЦАБЕ.

В нем журналист опровергает заявление генерал-лейтенанта ВАРЦАБЫ о том, что потерпевший (ДЕМЬЯНИВ. - Ред.) опознал нападающих, и подвергает сомнению версию относительно мотивов преступления, озвученную главным милиционером области.