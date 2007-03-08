Главным для женщины Ющенко считает самореализацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта – праздником весны, любви и красоты.

“Этот день отмечают во всем мире. Международное сообщество, свободные средства массовой информации привлекают внимание общества к проблеме неравенства женщин и мужчин. 8 Марта является официальным праздником Организации Объединенных Наций, а 2007 год провозглашен Европейским Союзом годом равных возможностей”, отмечается в приветствии главы государства, размещенном на его официальном сайте.

По словам В.ЮЩЕНКО, именно поэтому сегодня он особо отмечает необходимость полноценного утверждения в Украине равных условий для самореализации каждого гражданина государства. Он выражает уверенность, что только так в Украине будет создано настоящее гражданское общество и на практике воплощены ценности, присущие европейскому демократическому пространству.

В то же время Президент Украины хочет, чтобы в обществе никогда не забывали, что “все самое ценное в нашей жизни связано именно с женщиной”. Ведь “она является источником вдохновения и оптимизма, нежности и любви, берегиней каждого нашего дома и всей украинской земли”, отмечает он.

В.ЮЩЕНКО искренне пожелал женщинам, чтобы семейный уют, любимый муж, здоровые дети и дружная семья были их прочной опорой. Кроме того, он пожелал украинкам добра, реализации всех талантов и достижения собственной независимости, счастья, красоты и успешности.