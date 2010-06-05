С Лужкова снят запрет на въезд в Украину

Украина сняла с мэра Москвы Юрия Лужкова статус персоны нон-грата, - об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал российский сенатор Олег Толкачев. Лужкову не просто разрешен въезд в страну, теперь он желанный гость на Украине, - подчеркнул Толкачев.

По данным радио "Свобода", об этом в телефонном разговоре московскому градоначальнику сообщил президент Украины Виктор Янукович. Мэр Москвы может посетить Киев в июле.

Решение о запрете Лужкову въезда в Украину было принято Службой безопасности Украины в мае 2008 года после того, как тот заявил, что Севастополь должен быть возвращен России.