Лавринович: в законе Януковича учтены все советы Венецианской комиссии

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заверяет, что при разработке законопроекта «О судоустройстве и статусе судей», внесенного Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на рассмотрение Верховной Рады, были учтены все советы европейских экспертов, в частности Венецианской комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом он заявил в Киеве на встрече с содокладчиком Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ренатой ВОЛЬВЕНД.

В частности, во время встречи, которая состоялась в ходе рабочего визита содокладчиков ПАСЕ в рамках действующей процедуры мониторинга выполнения Украиной обязанностей и обязательств перед СЕ, стороны обсудили приоритеты политики нового правительства и состояние дел в сфере проведения главных реформ, которые являются частью обязательств Украины перед Советом Европы, особенно относительно судебных вопросов и вопросов юстиции.

Р.ВОЛЬВЕНД сообщила министру юстиции о встрече с представителями украинской оппозиции, во время которой оппозиционные силы «выразили обеспокоенность» содокладчикам ПАСЕ относительно будущей судебной реформы.

В этом контексте министр юстиции проинформировал представителя Совета Европы об основных положениях законопроекта, разработанного рабочей группой при Президенте Украины и внесенного в Верховную Раду как законодательную инициативу главы государства.

Министр юстиции отметил, что при разработке указанного законопроекта были учтены все советы европейских экспертов, в частности Венецианской комиссии.

Также, по данным Минюста, Р.ВОЛЬВЕНД заявила, что в случае необходимости Совет Европы готов оказать Украине техническую помощь для реализации судебной реформы.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили реформирование уголовной юстиции в Украине и системы прокуратуры, которые должны быть осуществлены параллельно с судебной реформой. В частности, по словам украинского министра, сегодня продолжается работа над концепцией нового Уголовно-процессуального кодекса.

По мнению министра юстиции, комплекс указанных реформ может быть завершен в Украине до конца осени текущего года.

Как сообщал УНИАН, 1 июня бывший содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине (в 1995-2007 гг.) Ханна СЕВЕРИНСЕН выразила мнение, что предлагаемый Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ законопроект относительно судебной реформы должен получить заключение Венецианской комиссии.