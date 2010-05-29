Лавринович говорит, что ближайшие выборы нужно отменить

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что после определения парламентом даты проведения в этом году очередных местных выборов должны быть отменены предыдущие решения о проведении в ближайшие месяцы досрочных выборов на местах.

Об этом он заявил в эфире передачи "Шустер Live" на телеканале “Украина”.

А.ЛАВРИНОВИЧ назвал ошибочным решение Верховной Рады Украины о назначении на ближайшие месяцы внеочередных выборов на местах, в то время как провластная команда четко заявила о необходимости проведение очередных местных выборов в октябре 2010 года.

"Я считаю, что после принятия постановления о назначении даты очередных выборов, те, которые назначены на ближайшие месяцы, должны быть отменены, потому что здесь нет ни логики, ни здравого смысла", - сказал министр.

В то же время, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, сегодня некогда ждать, пока группа специалистов наработает общую точку зрения всех политических сил относительно алгоритма проведения местных выборов.

«Разумеется нужно разрабатывать. Но говорить, что мы будем ждать ситуацию, которая позволит нам менять норму в основном законе, а пока мы не будем принимать решение (о дате выборов - УНИАН), - так не получится», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля 2010 года Верховная Рада назначила на 20 июня внеочередные выборы председателей ряда сельских и поселковых советов. Принято решение о внеочередных выборах 36 сельских и поселковых председателей, в то же время депутаты не поддержали предложение о проведении внеочередных выборов 11 сельских и поселковых председателей.