Тимошенко думает, что Янукович хочет решать бизнес-проблемы в Межигорье

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в понедельник, 31 мая, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен внести на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов, направленных на подчинение Президенту судебной вертикали власти.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Сумах.

"Сегодня я приехала сказать вам о том, что в понедельник ЯНУКОВИЧ будет окончательно вносить в Верховную Раду пакет так называемой "правовой реформы", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вы знаете, что сейчас остается вся система правосудия, которая и так у нас страдала все эти годы от зависимости административной, от коррупции, страдала от нечестности по отношению к людям. Люди не могли найти правды в системе правосудия Украины", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила: "То, что предлагается сегодня, не является реформой, это есть еще большее взятие правосудия под административный ручной, карманный контроль".

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что команда власти будет пытаться принять законы, в частности, о предоставлении Высшему совету юстиции права назначать судей на административные должности, в то же время напомнив, что большинство состава ВСЮ контролируется Президентом.

"Следующее, что планируется сделать на следующей неделе сессионной, это, по сути дела, Верховный Суд ликвидировать. Ликвидировать не в чистом смысле слова, а этим Законом Суд Верховный хотят лишить права рассматривать вообще дела в виде кассационного производства или производство по особым процедурам", - добавила она.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, Президент намерен на законодательном уровне переформатировать подход к формированию съезда судей, который до принятия "так называемой "реформы правосудия" по модели ЯНУКОВИЧА" является наиболее независимым органом в стране.

"Они планируют, чтобы съезд судей формировался также через административный ресурс Президента, а это значит, что съезд судей уже не будет выполнять ту свою важную функцию создания правосудия в нашем государстве", - предупредила Ю.ТИМОШЕНКО.

"После этого любой политический спор, любой спор по ключевым бизнес-проблемам будет не судом рассматриваться, а, в сущности, в Межигорье у ЯНУКОВИЧА, полагаясь на его уровень интеллекта и на его очень специфическое воспринятие демократии и правосудия", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.