В коалицию могут перебежать еще 15 нардепов?
14:17, 25 мая 2010Политика
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В основном, говорят, "луценковских"
На следующей пленарной неделе парламентская коалиция пополнится 15-ю новыми членами.
Как стало известно LB.UA, ядро этой группы составят депутаты от "Народной самообороны", а также несколько депутатов от "Нашей Украины".
Одним из свидетельств сближения "Самообороны" с коалицией, по мнению издания, является голосование по изменениям к законодательным актам относительно недопущения злоупотреблений правом на обжалование, которые поддержали 14 членов фракции НУ-НС.
ЛБ напоминает, что Конституционный Суд по сути разрешил персональное членство в коалиции, чем уже воспользовались многие депутаты из фракций БЮТ и НУ-НС.
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