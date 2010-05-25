В коалицию могут перебежать еще 15 нардепов?

На следующей пленарной неделе парламентская коалиция пополнится 15-ю новыми членами.

Как стало известно LB.UA, ядро этой группы составят депутаты от "Народной самообороны", а также несколько депутатов от "Нашей Украины".

Одним из свидетельств сближения "Самообороны" с коалицией, по мнению издания, является голосование по изменениям к законодательным актам относительно недопущения злоупотреблений правом на обжалование, которые поддержали 14 членов фракции НУ-НС.

ЛБ напоминает, что Конституционный Суд по сути разрешил персональное членство в коалиции, чем уже воспользовались многие депутаты из фракций БЮТ и НУ-НС.