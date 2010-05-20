У Януковича говорят, что тональность переговоров с Россией изменилась

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН не исключает варианта делимитации украинско-российской морской границы по “советскому” варианту, то есть, Россия согласится на границы, существовавшие между Украинской ССР и Российской ФСР во времена Советского Союза.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Администрации Президента в среду. (Как известно, переговоры между Украиной и Российской Федерацией по этому вопросу на протяжении последних лет зашли в тупик, поскольку Россия не соглашается на такой вариант делимитации морской границы - УНИАН).

Основаниями для этого С.ЛЕВОЧКИН считает как факт заключения во время последней встречи Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА соглашения о делимитации российско-украинских сухопутных границ, так и общую атмосферу двусторонних переговоров.

По его мнению, “после подписания харьковских соглашений в принципе изменилась тональность переговоров”. “Переговоры, которые были у Президента Украины с российским коллегой, их тон и наполнение позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. И мы убеждены, что в вопросе делимитации границы по морю мы также найдем понимание и эффективное решение, которое будет базироваться на национальных интересах Украины», – сказал С.ЛЕВОЧКИН.

По его убеждению, в этих переговорах “есть успех”, "работа над соглашением о делимитации морской границы между Украиной и Россией ведется с высокой интенсивностью”, хотя он и не смог спрогнозировать конкретные сроки, когда соглашение будет подписано.

Глава АП категорически высказался против того, что ценой демаркации границы по суше будет делимитация морской границы не в интересах Украины. «Я пытался проанализировать, откуда взялись такие предположения и не нашел серьезных источников. Это дает основания считать, что это - провокация”, - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

В то же время, представители оппозиции высказывают серьезные опасения относительно дальнейших перспектив делимитации российско-украинских границ в свете подписанных соглашений. В частности, председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Олег БИЛОРУС (фракция БЮТ) говорит, что очень настораживает “быстрое согласие России на демаркацию сухопутной границы после 19 лет замораживания процесса”. Он видит угрозу того, что нынешняя украинская власть в обмен на подписание этого соглашения откажется от требований сохранить границу в Азовском море и Керченском проливе по линии админделения времен СССР.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября за 102 метра от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в частности относительно острова Тузла.

17 мая во время визита в Украину Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

В тот же день после переговоров с Д.МЕДВЕДЕВЫМ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что вопрос делимитации морской границы между Украиной и РФ будет решен положительно.