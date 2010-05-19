Сикорский: ЕС должен реалистично оценивать ситуацию в Украине

Европейский Союз должен более реалистично оценивать ситуацию в Украине и требовать от новой украинской власти реальных реформ, а не удовлетворяться прозападными декларациями.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал аккредитованным в Польше иностранных СМИ министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

«Наши ожидания должны быть более реалистичными», - сказал он.

Министр заверил, что польская власть не намерена изменять политику в отношении Украины, но считает необходимым отказаться в отношениях от «романтизма».

«Мы должны больше требовать от страны. Когда украинская власть говорит, что она хочет соглашение об ассоциации, мы предоставим перечень задач, какие она должна выполнить», - сказал глава польского МИД.

Р.СИКОРСКИЙ отметил, что Польша заинтересована во введении европейских стандартов в Украине. Однако, по его словам, лишь украинцы могут решить, хотят ли они активизировать сотрудничество с ЕС.

«На прошлой неделе в Брюсселе состоялась первая встреча группы “Друзей Украины” со времени проведения президентских выборов с целью продемонстрировать, что мы готовы выслушать аргументы новой украинской власти, однако все зависит от Украины», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он также назвал «амбициозными» планы новой украинской власти подписать соглашение об ассоциации с ЕС до конца текущего года.