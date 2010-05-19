Посольство США подтвердило: нанятая Азаровым фирма - не аудиторская

Бывший вице-премьер-министр в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что Посольство США в Украине подтвердило, что фирма из Вашингтона Trout Cacheris, PLLC не является аудиторской компанией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Г.НЕМЫРЯ вновь заявил, что инициированный нынешней властью аудит деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО является заказным и является инструментом запугивания и преследования оппозиции. В подтверждение этого он напомнил, что эту компанию для проведения аудита правительство выбрало без тендера. Также, по словам экс-вице-премьера, эта компания сама себя определяет юридической фирмой, специализирующейся на судебных делах. Г.НЕМЫРЯ отметил, что, таким образом, эта фирма не является аудиторской компанией, а следовательно, она, согласно закону, не может предоставлять аудиторские заключения. Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что исходя из этого, «ее заключения могут и будут поставлены под сомнение».

Отдельно Г.НЕМЫРЯ отметил, что руководство Блока Юлии Тимошенко официально обратилось в Посольство США в Украине с просьбой предоставить информацию об этой компании. По словам экс-вице-премьер-министра, посольство предоставило ответ, в котором отмечается, что эта компания не является аудиторской фирмой.

Учитывая это, Г.НЕМЫРЯ заявил, что оппозиция сделает все, чтобы в июне эту ситуацию как пример сворачивания демократии в Украине на своей сессии рассмотрела Парламентская Ассамблея Совета Европы.

Также он добавил, что этот вопрос может рассмотреть и профильный комитет Европарламента.

Напомним, 13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

В свою очередь, оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.