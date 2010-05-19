У Тимошенко придумали, как «спрятать» от Януковича Турбоатом и Укртелеком

Сразу три нардепи-бютовцы: Владимир Бондаренко, Олег Билорус и Антонина Болюра (все трое прошли в ВР по списку “Батькившины”) внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагается включить в перечень объектов права государственной собственности, что не подлежат приватизации ОАО “Турбоатом”, ОАО “Укртелеком” и национальную атомную энергогенерирующую компанию “Энергоатом”.

Также нардепы предлагают дополнить закон «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации» пунктом следующего содержания: “Реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, превращение) объектов права государственной собственности, отмеченных в дополнении 1 (список запрещенных к приватизации – ред.), запрещаются. Отчуждение основных фондов объектов права государственной собственности, отмеченных в дополнении 1, передача их в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, передача в уставный фонд других юридических лиц основных фондов и акций таких объектов государственной собственности, совершение других правовых действий, что могут привести к отчуждению основных фондов и акций этих объектов права государственной собственности запрещаются, кроме случаев, когда результатом таких действий являются создание государственных предприятий, которые полностью находятся в государственной собственности Украины”. А также нардепы требуют запретить возбуждать дела о банкротстве относительно предприятий, которые включены в перечень таких, что не подлежат приватизации.

В объяснительной записке к законопроекту авторы ссылаются на “факты, которые стали известны всему обществу, когда путем разнообразных манипуляций (реорганизация, передача в аренду, управление, концессию, процедура банкротства и тому подобное) осуществляются попытки изменения формы собственности государственных предприятий, невзирая на то, что действующими законами Украины, прямо запрещается приватизация тех или других предприятий”.