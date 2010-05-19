Герман рассказала о благородстве Януковича

Если России будет выгоднее транзитировать больше газа через украинскую ГТС, то она будет это делать.

Об этом заявила замглавы администрации президента Анна Герман в эфире 5 канала.

"Русские прагматики, и украинцы должны быть прагматиками. Надо избавиться романтизма в отношениях, как с Евросоюзом, так и с Россией", - сказала она.

Герман отметила, что каждый считает свои интересы: "Янукович сказал, что украинская труба более конкурентна, а чем Южный поток. Они тоже будут считать".

По мнению чиновницы, Украина не должна удивляться, что РФ отстаивает свои интересы: "Мы просто в ответ должны быть очень настойчивы, принципиальны. Но вместе с тем очень дипломатичны и мягки в разговорах со своим соседом".

"Надо идти на компромисс. Нужно идти на уступки, но ровно до той степени пока нет ущемления нашего интереса национального. И мне кажется, так себя ведет новая власть", - считает Герман.

Комментируя заявление президента РФ Дмитрия Медведева о том, что Украине и России придется работать в ускоренном темпе, она сказала: "Мы должны помнить, что мы хозяева этой встречи, а хозяева должны сделать все чтобы даже полусловом, даже интонацией не обидеть гостя".

"Президент Украины сдержался, выдержал паузу и как хозяин поступил очень правильно.

Хозяева должны быть благородными", - заявила замглавы администрации президента.

Герман считает, что "если ты на чужой территории, то мячик нужно отбивать": "Не так как Юлия Тимошенко тогда позорно себя повела, когда премьер-министр Путин открыто оскорбил президента Ющенко. Она в ответ хихикнула".

"Вот тогда должна была Украина отбить мячик, и сказать простите, вы обидели сейчас руководителя моего государства", - отметила она.

Украинская правда