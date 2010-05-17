Янукович и Медведев посетили Киево-Печерскую лавру
19:41, 17 мая 2010Политика
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Службу вел митрополит Владимир
Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетили Крестовоздвиженский Храм Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главы государств присутствовали на молебне Киево-Печерским святым. Службу вел предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР.
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