Янукович и Медведев посетили Киево-Печерскую лавру

Службу вел митрополит Владимир

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетили Крестовоздвиженский Храм Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главы государств присутствовали на молебне Киево-Печерским святым. Службу вел предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР.

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