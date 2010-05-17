Янукович с Медведевым поговорили как гонщик с гонщиком
"А вы нас на повороте..." - "Мы - на газ..."
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что благодаря реформам Украина достигнет уровня России в преодолении последствий кризиса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на третьем заседании Украинско-Российской Межгосударственной комиссии, которое проходит в Киеве под председательством президентов двух государств.
Оценивая состояние социально-экономического развития государства, Президент Украины, обращаясь к Д.МЕДВЕДЕВУ, отметил: «Дмитрий Анатолиевич, вы нас опередили, так сказать, на повороте…».
По словам В.ЯНУКОВИЧА, за последние годы Российская Федерация достигла больше положительных результатов в вопросах преодоления последствий финансово-экономического кризиса и повышения социальных стандартов.
Президент Украины подчеркнул, что с целью компенсации этого отставания уже в июне власть представит и начнет реализовать пакет реформ по модернизации и развитию экономики.
«В какой-то ситуации мы активно давили на газ, а Украина перешла на пониженную скорость, да еще и оглядывалась вокруг», - ответил Д.МЕДВЕДЕВ на реплику В.ЯНУКОВИЧА относительно «опережения на повороте».
Президент России также подчеркнул, что активное возобновление сотрудничества между странами, в частности и благодаря личным отношениям между главами государств, позволит достичь положительного «синергетического эффекта».