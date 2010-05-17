Янукович с Медведевым поговорили как гонщик с гонщиком

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что благодаря реформам Украина достигнет уровня России в преодолении последствий кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на третьем заседании Украинско-Российской Межгосударственной комиссии, которое проходит в Киеве под председательством президентов двух государств.

Оценивая состояние социально-экономического развития государства, Президент Украины, обращаясь к Д.МЕДВЕДЕВУ, отметил: «Дмитрий Анатолиевич, вы нас опередили, так сказать, на повороте…».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, за последние годы Российская Федерация достигла больше положительных результатов в вопросах преодоления последствий финансово-экономического кризиса и повышения социальных стандартов.

Президент Украины подчеркнул, что с целью компенсации этого отставания уже в июне власть представит и начнет реализовать пакет реформ по модернизации и развитию экономики.

«В какой-то ситуации мы активно давили на газ, а Украина перешла на пониженную скорость, да еще и оглядывалась вокруг», - ответил Д.МЕДВЕДЕВ на реплику В.ЯНУКОВИЧА относительно «опережения на повороте».

Президент России также подчеркнул, что активное возобновление сотрудничества между странами, в частности и благодаря личным отношениям между главами государств, позволит достичь положительного «синергетического эффекта».