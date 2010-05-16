Медведев пока на Януковича не обижается

Объединение «Газпрома» и «Нафтогаз Украины» возможно лишь на взаимовыгодной основе и с учетом пожеланий сторон. Об этом заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью украинским СМИ, передает пресс-служба Кремля.

«Всякого рода объединения возможны только на прагматической основе. Не путем прямого соединения, а путем объединения, допустим, отдельных звеньев… и с учетом пожеланий сторон», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«С какой бы огромной симпатией мы ни относились друг к другу, как бы мы ни любили друг друга, объединяться можно только исходя из сугубо прагматических соображений», - подчеркнул он.

« Но альянсы – они не только возможны, они в некоторых ситуациях необходимы», - считает Президент РФ.

«Я сейчас не буду анализировать, как можно объединять «Газпром» с «Нафтогазом». Во-первых, это дело непродуктивное, потому что переговоры на эту тему в полном смысле никогда не велись. А, во-вторых, это требует предельно корректных расчетов», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

«Напомню, что «Газпром» стоит около 150 (по самой нижней оценке) или 200 (по высокой оценке, относительно высокой) миллиардов долларов. «Нафтогаз» стоит поменьше, при всем уважении к нему», - сказал российский лидер.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, «речь сейчас идет не о том, чтобы взять и слить что-то воедино, потому что это будет, может быть, достаточно сложно и для наших украинских партнеров, и вообще для работы».

Отвечая на вопрос, не обижен ли он на отказ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА объединять «Газпром» и «Нафтогаз Украины» , российский президент сказал: «Я не обижен отказом, потому что я этот вопрос с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ еще не обсуждал. Какие-то разговоры на эту тему ведутся, на президентском уровне это не обсуждалось».

«Но я бы сейчас не отказывался ни от чего и ничего не предвосхищал. Встретимся с Виктором Федоровичем, поговорим», - добавил Д.МЕДВЕДЕВ.