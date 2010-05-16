БЮТ: американцы не имеют права проверять Тимошенко

Компания Trout Cacheris, PLLC, которая должна провести аудит деятельности предыдущего правительства, не имеет права заниматься аудиторской деятельностью в Украине.

Об этом заявил БЮТовец Сергей Власенко, сообщает "Зеркало недели".

"Этот выбор вызывает много вопросов. Во-первых, зачем для аудита выбрана юридическая, а не аудиторская компания? Это два совершенно разных вида деятельности, хотя внешне они похожи", - сказал он.

"Это то же самое, если бы для проведения ремонтных работ в Кабмине наняли юристов", - считает Власенко.

По словам БЮТовца, "закон четко прописывает требование о наличии сертификата Аудиторской палаты Украины для проведения аудита в Украине и легализации - внесения в реестр".

"Почему не пригласили для этого компании из "большой четверки" мировых аудиторов - PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young или KPMG, - авторитетные выводы которых были бы восприняты с доверием", - отметил Власенко.

Также, по его мнению, привлечение компании Kroll к аудиту средств госбюджета является нерациональным, поскольку правовые основания для деятельности частного детективного агентства в Украине отсутствуют.

"Кроме того, у детективов отсутствует допуск к информации со специальным статусом, а это не только государственная тайна, но и коммерческая - любые контракты и особенно - кредитные", - пишет издание.

Украинская правда