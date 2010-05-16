Тягнибоковцы хотят испортить вояж Медведеву

ВО "Свобода" проведет 17 мая акцию протеста против "предательской антиукраинской политики режима Януковича".

Мероприятие, которое "Свобода" организует совместно с другими национально-патриотическими организациями, должно состояться в 12:00 на Софийской площади в Киеве, сообщает пресс-служба ВО.

"Свобода" призывает всех украинских патриотов присоединиться к протесту и не допустить подписания в рамках визита президента РФ Дмитрия Медведева новых предательских соглашений", - говорится в сообщении.

Как известно, 15 мая Окружной админсуд Киева запретил Киевской городской организации ВО "Свобода" и партии "За Украину" проведение массовых мероприятий в Киеве 17 мая.

В частности, запрещено проводить акции на улице Банковой, Крещатике, Майдане Незалежности, Арсенальной площади и Контрактовой площади.

Украинская правда