Медведев прочитает лекцию студентам университета им. Т.Шевченко

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе визита в Киев 18 мая прочитает лекцию студентам Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства со ссылкой на руководителя Администрации Президента Украины Сергея ЛЁВОЧКИНА.

По его словам, также в рамках визита Д.МЕДВЕДЕВА, который будет проходить 17-18 мая, состоится III заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ.

Программой пребывания также предусматривается проведение переговоров глав государств Виктора ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА в узком кругу, подписание ряда украинско-российских межправительственных и межведомственных документов, посещение Президентами Киево-Печерской Лавры и др.

Кроме того, 18 мая Президент Российской Федерации вместе с Президентом Украины примет участие во встрече с деловыми кругами двух стран в рамках VI украинско-российского бизнес-форума.