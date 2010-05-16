Институту национальной памяти реорганизация не угрожает?

Вице-премьер министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявляет, что реорганизации Института национальной памяти не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве в интервью журналистам после церемонии возложения венков к памятнику жертвам политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

"Никакой реорганизации. Институт национальной памяти работает по законодательству, которое существует в настоящее время. Мы провели очень основательные, очень глубокие обсуждения с директором Института по поводу направления работы", - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

При этом он выразил мнение, что появляющаяся информация о реорганизации и даже возможной ликвидации Института национальной памяти делается умышленно для дискредитации власти.

"То, что иногда слухи распространяются, я думаю, что это умышленно делается, как и многое другое, которое инициируется сейчас против действующей власти", - подчеркнул вице-премьер.