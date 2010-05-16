Хмельницкие регионалы всем перебежчикам убежище не дадут

Председатель Хмельницкой областной организации Партии регионов, губернатор области Василий ЯДУХА заявил, что его политическая сила не будет предоставлять убежище депутатам областного совета, которые вышли из других политических партий.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

“В Хмельницкой области Партия регионов всегда имела свое виденье. Поэтому на убежище не стоит всем рассчитывать. Будет принимать в свои ряды при условии, если человек будет разделять политику партии и готов отстаивать позицию Президента ЯНУКОВИЧА”, - сказал В.ЯДУХА.

Он отметил, что, несмотря на должность губернатора области, остается руководителем партийной организации на общественных началах.

“Я остаются руководителем областной организации Партии регионов на общественных началах. Дело в том, что до сих пор не состоялась отчетно-выборная конференция партии, которая бы приняла решение о моем пребывании. Если конференция скажет мне, что стоит сосредоточиться на государственных делах, я передам полномочия заместителю по партии”, - сказал В.ЯДУХА.