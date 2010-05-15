Оппозиции запретили проводить акции в день визита Медведева

Сегодня, 15 мая, Киевский окружной административный суд запретил оппозиции проведение акций протеста 17 мая во время визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В частности, по иску Киевской городской госадминистрации суд запретил Киевской городской организации ВО «Свобода» и КМО партии «За Украину» проведение массовых мероприятий в Киеве 17 мая в центральной части Киева, в частности, на ул. Банковой, Крещатике, Майдане Незалежности, Арсенальной площади и Контрактовой площади.

По данным ВО ”Свобода”, суд принял свое решение «во избежание каких-либо столкновений между представителями разных политических взглядов, учитывая предыдущий опыт обеспечения охраны общественного порядка во время подобных акций, а также конфликтов с нарядами милиции, которые могут привести к резкому обострению ситуации и массовым беспорядкам... на время запланированного официального визита в Украину Президента Российской федерации Д.МЕДВЕДЕВА 17-18 мая».

Суд также сослался на Закон «Об основах национальной безопасности Украины», в частности, на пункт «своевременное выявление, предотвращение и нейтрализации реальных и потенциальных угроз национальным интересам».

В то же время «Свобода» считает решение суда необоснованным и обжалует его в Апелляционном суде.

Как сообщалось, Всеукраинское объединение «Свобода» вместе с другими национально-патриотическими организациями заявило о проведении 17 мая акции протеста перед Администрацией Президента “против предательской антиукраинской политики режима ЯНУКОВИЧА”. В частности, протест планировался с целью недопущения подписания в рамках визита Президента РФ “новых предательских соглашений, которые ограничивают государственную независимость, территориальную целостность Украины и наносят значительный вред экономической безопасности государства”.