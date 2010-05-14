Что Кабмин хочет сделать с Киевской администрацией?

Депутаты Киевсовета не поддержали решение об оптимизации структуры исполнительного органа Киевсовета – городской государственной администрации с учетом требований Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос поднял на сегодняшнем заседании сессии Киевсовета постоянный представитель правительства в Киевсовете и КГГА, советник премьер-министра Украины Николай БЕЛОБЛОЦКИЙ.

Депутатам роздали только дополнение к основному решению - перечень главных управлений, управлений и отделов КГГА, которые должны были составить новую структуру администрации столицы. В то же время, сам проект решения был предложен для ознакомления депутатскому корпусу лишь в нескольких экземплярах. При этом в нем не указывалась информация о численности служащих в новой структуре, а также пути реорганизации существующих на сегодня подразделений КГГА.

В связи с этим депутаты большинства фракций предложили отложить принятие решения по данному вопросу на 27 мая, т.е. на следующее заседание Киевсовета, а до этого времени изучить досконально новую предложенную для утверждения структуру КГГА.

Н.БЕЛОБЛОЦКИЙ продолжал настаивать на необходимости скорейшего решения вопроса, отмечая, что новая структура позволит быстро выстроить в столице работоспособную вертикаль власти. Он подчеркнул, что структура разработана совместно Главным управлением по кадрам КГГА, специалистами профильных министерств, и за нее взял на себя ответственность премьер-министр. По словам Н.БЕЛОБЛОЦКОГО, новая структура КГГА оптимизирует систему власти в городе и исключит дублирование функций разными подразделениями.

Несмотря на эти аргументы, депутаты Киевсовета дважды отказались поддерживать неизученный ими документ: секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ дважды предлагал внести в повестку дня сессии проект этого решения и дважды не находил поддержки большинства. Результатом стало голосование за рассмотрение этого вопроса на следующем заседании сессии.

Согласно проекту решения, с которым удалось познакомиться журналистам, в частности, из существующих на сегодня 35 главных управлений КГГА предлагается путем ликвидации и реорганизации оставить 26, а число управлений сократить с 11 до 7.

Также Кабмин предлагает ликвидировать Управление по охране и эксплуатации внутренних водоемов и земель водного фонда, Главное управление по защите прав потребителей и Инспекцию государственного технического надзора. Реорганизовать, среди прочих, предлагается главные управления: по охране здоровья, по охране культурного наследия в просто управления; Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна в ГУ градостроительства, архитектуры. Предлагается также слияние главных управлений: ГУ соцзащиты и ГУ труда и занятости в ГУ труда и соцзащиты населения; ГУ транспорта и ГУ связи, информации защиты информации в ГУ транспорта и связи.

Как сообщил в интервью журналистам глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Роман ЯРОШЕНКО, предлагаемая на утверждение структура КГГА даст возможность сэкономить около 50 млн. грн – если раньше на содержание всего аппарата госадминистрации требовалось финансирование в размере 300 млн. грн., то в случае реорганизации - 250 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ после заседания межведомственной группы по вопросам Киева, которое состоялось в КГГА, сообщил, что до 1 июня штатное расписание КГГА должно быть приведено в соответствие с рекомендациями Кабмина.