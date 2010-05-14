Нужна ли в украинских городах регистрация домашних животных (опрос)
Данные института Горшенина
Жители крупных городов Украины поддерживают обязательную регистрацию домашних животных.
Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина с 11 по 13 мая 2010года.
В соответствии с данными, переданными УНИАН, подавляющее большинство жителей крупных городов (82,7%) считают, что в больших городах существует проблема с бездомными животными. Из них 73,4% ответили на этот вопрос «точно да», 9,3% - «скорее да». Не видит проблем с бездомными животными в больших городах каждый десятый опрошенный (9,9%). Из них 6,7% ответили «скорее нет» на этот вопрос, а 3,2% - «точно нет». Затруднились ответить - 7,4% респондентов.
Большинство жителей городов-миллионников (70,1%) полагают, что бездомные животные представляют для них опасность. Из них 48,9% ответили «точно да» на этот вопрос, 21,2% - «скорее да». Не видят опасности для населения в наличии бездомных животных на улицах города около четверти опрошенных (26,1%). Из них 17,7% ответили на данный вопрос «скорее нет», а 8,4% - «точно нет». Затруднились с ответом – 3,8% респондентов.
Около трети жителей крупных городов (36,7%) считают, что человек, выгнавший домашнее животное на улицу и отказывающийся в дальнейшем нести за него ответственность, должен оплачивать содержание животного в приюте. Полагает, что за отказ от заботы о домашнем животном должна быть введена административная ответственность каждый пятый (22,4%), уголовная ответственность - каждый десятый респондент (10,1%). Считают, что ответственность хозяев домашних животных должна быть другой 18,4% опрошенных, а 5,7% полагают, что эти люди вообще не должны нести никакой ответственности. Затруднились ответить на данный вопрос 6,7% респондентов.
Подавляющее большинство жителей городов-миллионников (81,6%) высказались в пользу регистрации домашних животных в обязательном порядке. Из них 54,9% ответили «точно да» на этот вопрос, 26,7% - «скорее да». Не видят необходимости в обязательной регистрации домашних животных 14,8% респондентов. Из них 9,3% ответили на вопрос «скорее нет», 5,5% - «точно нет». Затруднились с ответом - 3,6% опрошенных.
Большая часть жителей крупных городов (68,3%) не готова подобрать или взять на содержание бездомное животное. Из них ответ «точно нет» дали 44,8%, «скорее нет» - 23,5% опрошенных. Заявили о том, что могли бы подобрать бездомное животное только 30,8% респондентов. Из них 17,4% ответили «точно да» на этот вопрос, 13,4% - «скорее да». Затруднились с ответом – 0,9% опрошенных.
Половина жителей городов-миллионников (49,0%) готова оказывать различную поддержку – материальную, передержка животных, лечение животных – организациям, занимающимся проблемами бездомных животных. Из них ответ «скорее да» на этот вопрос дали 30,3%, «точно да» - 18,7% респондентов. Менее половины опрошенных (44,0%) не готовы помогать организациям, которые заботятся о бездомных животных. Из них ответ «точно нет» на этот вопрос дали 27,8%, «скорее нет» - 16,2% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 7,0% жителей крупных городов.
*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Проблема с бездомными животными в больших городах» с 11 по 13 мая 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1200 респондентов в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.