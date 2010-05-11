Милиция задержала человека Тягнибока и людей, «похожих на грабителей банка»

Представитель "Свободы" Герасименко задержан для дачи показаний по поводу беспорядков 27 апреля возле парламента - милиция

Киев. 11 мая. УНИАН. Один из представителей ВО "Свобода" Евгений ГЕРАСИМЕНКО был задержан сегодня неподалеку от Верховной Рады работниками уголовного розыска столичного главка милиции по решению суда для принудительной доставки к следователю для дачи показаний по поводу беспорядков 27 апреля возле парламента.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, комментируя заявление, которое распространила в СМИ ВО "Свобода".

При этом в ЦОС отметили, что молодой человек охотно выразил желание ответить на вопросы, которые интересуют милицию, и заверили, что после этого он будет отпущен.

Что касается трех других задержанных, то, по данным ЦОС, они не имеют отношения к указанной политической организации, а были задержаны и доставлены в Печерское райуправление милиции для проверки, поскольку, по оперативным данным, были похожи на лиц, которые в прошлом году совершили ограбление банка в столице.

"Личности их были установлены, проверены, информация не подтвердилась, и они уже покинули помещение райуправления", - сообщили в столичном главке.