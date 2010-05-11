В МВД сказали, зачем привели под ВР по милиционеру на оппозиционера

Привлечение большого количества работников милиции к охране порядка возле Верховной Рады было осуществлено с целью предотвращения возникновения каких-либо столкновений, поскольку оппозиционные политические силы подали заявку на участие в акции протеста 100 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины.

В то же время информированный источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что только бойцов спецподразделения "Беркут" привезли в Киев из 12 регионов, всего их было 800 чел.

Как сообщал УНИАН, по данным киевского главка милиции, в акциях протеста возле ВР сегодня приняли участие до 4,5 тысяч человек. В частности, по данным милиции, на митинге оппозиции находилось приблизительно 2 тысяч чел., а сторонников действующей власти было около 2,5 тысяч.

Охрану общественного порядка сегодня возле Верховной Рады обеспечивали 1 тысяча 700 работников милиции.

Также в милиции заявили, что в случае грубых нарушений общественного порядка или совершения преступлений участниками акций протеста возле ВР и других административных зданий в центре Киеве милиция была готова задействовать дополнительно около трех тысяч сотрудников, включая «Беркут» и Внутренние войска.