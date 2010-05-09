В Ровно почтили память советских воинов и командующего УПА-Север

Сегодня впервые за годы независимости Украины по центральной улице Ровно во время военного парада на честь Дня Победы прошла тяжелая военная техника, в частности, системы залпового огня, ракетный комплекс и бронетранспортеры.

Как передает корреспондент УНИАН, особенностью торжественных мероприятий также стало то, что в парадной колонне, кроме военнослужащих, ветеранов войны, представителей власти, политических и общественных организаций, шли школьники, которые держали большие фотографии своих родственников-ветеранов из семейных архивов. Всего было представлено свыше 140 таких фото.

Участники торжественных мероприятий завершили шествие на Дубенском мемориальном военном кладбище, где состоялся митинг.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику «Погибшим за Украину» в знак общественного примирения и чествования памяти всех, кто погиб за освобождение Украины. А впоследствии такие же цветы и венки были возлоложены и к памятнику командиру УПА-Север генерал-хорунжему Климу Савуру (Дмитрию Клячкивскому).

Группа национал-патриотических и общественных организаций края приняла участие в торжественных мероприятиях в урочище Лисничовка, примерно в 20 километрах от областного центра, где погиб командир УПА в бое с отрядом НКВД в феврале 1945 года. На месте гибели легендарного повстанческого командира панихиду отслужил митрополит Ровенский и Острожский УПЦ Киевского патриархата ЕВСЕВИЙ.

Вечером на холме Славы в областном центре проходит акция «Венок памяти и скорби». В ее рамках проходит театрализованное действо, играет военный оркестр, также будет дан артиллерийский салют.