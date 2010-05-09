Коломойский: БЮТ пытался договориться со мной о влиянии на «1+1»

Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ заявляет, что БЮТ пытался договориться с ним о влиянии на информационную политику телеканала «1+1».

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

По словам И.КОЛОМОЙСКОГО, после приобретения им телеканала ему «позвонил по телефону Александр АБДУЛИН (народный депутат Украины, фракция БЮТ – УНИАН) и спросил, как будет продолжаться сотрудничество с каналом».

«Я спросил, что он имеет в виду. Он сказал, что раньше на это сотрудничество был выделен определенный бюджет. Насколько я понимаю, это были не малые суммы - около 3 миллионов долларов в год», - заявил И.КОЛОМОЙСКИЙ.

«Я сказал Сашке, что теперь этого не будет. Вероятно, после этого они занялись непосредственно журналистами. И теперь после изменения владельца это вызывает вот такую реакцию, потому что кто-то потерял дополнительный заработок», - прибавил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, 6 мая журналисты программы ТСН телеканала « 1+1 » заявили о внедрении цензуры на телеканале.

В открытом письме журналистов говорится: "Нам запретили освещать определенные темы и события. Наши сюжеты, в которых присутствует критика действующей власти, по политическим соображениям снимают с эфира ”. “ Окончательное решение относительно выхода материала в эфир принимается не редактором выпуска, и даже не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - отмечается в обращении.

Журналисты подчеркнули, что последней каплей стал итоговый выпуск ТСН, который вышел в эфир 2 мая, в котором "материалы о политическом противостоянии во ВР превратились в классические примеры информационного киллерства".

Они отмечают, что "смелая попытка коллеги, Мирослава ОТКОВИЧА, поднять проблему цензуры обернулась обвинениями в заангажированности, дилетантстве и непрофессионализме со стороны заместителя главы Администрации Президента".

В то же время генеральный директор группы “ 1+1 ” Александр ТКАЧЕНКО опровергает факты давления и проявлений цензуры в ТСН. "К счастью, большинство авторов этого письма вряд ли когда-то сталкивались с проявлениями цензуры в реальной жизни", - сказал А.ТКАЧЕНКО. "Другое дело, что в связи с изменением политической обстановки в стране многие начинают путать собственные политические симпатии с базовыми принципами журналистики. Но этот вопрос уже не имеет никакого отношения к редакционной политике", - отметил он.

В свою очередь заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила, что не вмешивается в редакционную политику частного телеканала «1+1».

Она заверила, что во время встречи с журналистами телеканала выяснилось, что сюжета М.ОТКОВИЧА, вокруг которого возник скандал, в действительности еще не существовало. « Была лишь идея подготовки такого сюжета », - уточнила А.ГЕРМАН.