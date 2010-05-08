Тимошенко хочет от СМИ правды

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что задачей средств массовой информации сегодня является донесение людям правдивой информации о возможных последствиях продления сроков пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

"Нам надо донести людям четкую и адекватную информацию, которую сегодня из центральных каналов телевидения люди получают в пропагандистском, полностью искаженном виде", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, СМИ "не подают реальную картину, что сразу после подписания соглашения о пролонгации пребывания Черноморского флота Президент России дал поручение российскому правительству создать генеральный план развития Крыма и Севастополя и под контролем Президента России воплотить его в жизнь".

"Скажите, пожалуйста, возможно ли Украине делать генеральный план развития Подмосковья, например, под нашим контролем, воплощать такие генеральные планы в жизнь и почему по отношению к Украине это становится возможным?" – спросила лидер оппозиции.