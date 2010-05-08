Тимошенко инициирует импичмент Януковичу

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия Тимошенко выступает с инициативой сбора подписей депутатов всех уровней за сплоченное выступление против действий антиукраинской власти Януковича, информирует персональный сайт лидера БЮТ.

"Я поставила четкую задачу: начать сбор подписей каждого депутата совета каждого уровня. Во-первых, за заявление против продления Черноморского флота в Украине, кроме того - за начало процедуры импичмента Януковичу, а также за проведение и устранение парламента как можно скорее. Я хочу увидеть подписи людей", - заявила Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

Юлия Тимошенко также призвала депутатов от БЮТ, которые работают в Ивано-Франковской области, выступить за выражение недоверия новому председателю областной государственной администрации Михаилу Вышиванюку за его антиукраинскую позицию, "которую он не стесняется на Франковщине вообще вслух провозглашать".

"В зависимости от того, кто поставит подписи под этими документами, мы будем четко определять, где команда, на которую можно положиться в эти сложные времена, а где есть предатели, которых нужно просто уже в историю вписать позорными словами", - подчеркнула Юлия Тимошенко.