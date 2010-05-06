Одесский Комитет защиты Украины готов призвать к неповиновению

«Одесский областной Комитет защиты Украины заявляет о решительной оппозиции действиям нынешней исполнительной власти и предупреждает, что в случае принятия решений, противоречащих Конституции Украины или угрожающих демократическому развитию Одесской области, представители Комитета будут призывать людей к гражданскому неповиновению».

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовал сегодня лидер Одесской облорганизации Народного руха Украины Геннадий ЩИПКОВСКИЙ, выступая от имени семи областных организаций партий, создавших 5 мая областной Комитет защиты Украины.

«Я лично готов участвовать в гражданском противостоянии, - отметил Г.ЩИПКОВСКИЙ.

Впрочем, он акцентировал, что «деятельность Комитета не будет противоречить требованиям Основного закона: мы не призываем людей к вооруженным столкновениям».

Свою цель члены Комитета видят, прежде всего, в том, чтобы «объединить демократические силы для противодействия принятию антиконституционных решений нынешней власти, а также мер, ухудшающих демократические и социальные стандарты», резюмировал Г.ЩИПКОВСКИЙ.

Он добавил, что в ближайшее время Комитеты защиты Украины будут созданы во всех районах Одесской области.