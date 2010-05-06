Янукович хочет закон о продаже земли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает насущную необходимость усовершенствования земельного законодательства в Украине, в частности, в части продажи земли, в том числе сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с ветеранами, которая состоялась в г. Горловке Донецкой области.

По словам Президента, имеются проблемы в земельных отношениях, из-за которых, в частности, пострадали многие украинские граждане, есть несовершенство и неурегулированность этих отношений на законодательном уровне.

В.ЯНУКОВИЧ в связи с этим поставил вопрос о необходимости принятия или внесения изменений в законы, касающиеся этой сферы, в частности, Земельного кодекса.

«Больше 50% людей, получивших земельные паи, фактически попали в ловушки разных дельцов-махинаторов и, буду говорить без прямо – аферистов. Это связано с несовершенством законодательства», - заметил глава государства и добавил, что в особенном внимании в этой сфере нуждается вопрос о продаже, аренде и использовании земель сельскохозяйственного назначения, а также земель и расположенных на них объектов, которые высвободились вследствие реформирования и сокращения Вооруженных сил Украины.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, урегулирование этих вопросов должно быть направлено, в первую очередь, на защиту интересов владельцев земли.