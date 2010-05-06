Янукович рассказал, каким политсилам «место на свалке истории»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что никому не позволит спровоцировать в Украине гражданский конфликт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил, выступая перед ветеранами в г. Горловка Донецкой области, где находился с рабочей поездкой.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз подчеркнул, что самым главным условием для улучшения жизни людей и обеспечения стабильности в государстве является стабильность власти и ее дееспособность.

«Задача моя и моей команды – утверждать в повседневной работе высокие гуманистические идеалы и выполнять взятые на себя обязательства», - заявил глава государства.

В связи с этим, он акцентировал внимание ветеранов на вопросах современного состояния и развития отношений с Россией, которые, уточнил В.ЯНУКОВИЧ, необходимо рассматривать, в первую очередь, как новые возможности.

Президент Украины подчеркнул, что во внешней политике реализует курс на обеспечение баланса в отношениях со всеми международными партнерами, а в рамках этого, важнейшим фактором является возобновление и развитие стратегических партнерских отношений именно с Российской Федерацией.

Выражая мнение о последних внутриполитических событиях в государстве, в частности, учитывая реакцию оппозиционных сил на подписание харьковских соглашений, дальнейший ход переговорного процесса с российской стороной, Президент Украины отметил: «Я никому не позволю помешать процессу стабилизации и выхода Украины из кризиса, которым мы с большими трудностями положили начало. Повторяю – никому не позволю создать гражданский конфликт».

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что те политические силы, которые, по его мнению, дестабилизировали ситуацию в стране, ожидает «место на свалке истории».