Надо ли Украине отмечать 9 мая вместе со странами бывшего СССР (опрос)

Украинцы считают, что 9 мая нужно праздновать совместно со странами бывшего СССР. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему «Значение 9 мая для украинцев», проведенного Институтом Горшенина с 3 по 5 мая.

В частности, согласно данным, переданным УНИАН, 77,6% респондентов считают, что 9 мая следует праздновать совместно со странами бывшего СССР. Из них ответ «точно да» дали 57,9% опрошенных, «скорее да» - 19,7%. Полагают, что не стоит праздновать 9 мая совместно со странами бывшего Советского Союза - 16,0% респондентов. Из них ответ «точно нет» дали 9,8% респондентов, «скорее нет» - 6,2%. Затруднились ответить на данный вопрос 6,4% граждан Украины.

Также большинство украинцев (74,8%) считают, что военный парад 9 мая проводить следует. Из них более половины (51,2%) ответили на данный вопрос «точно да», менее четверти (23,6%) – «скорее да». Полагает, что военный парад 9 мая проводить не следует, каждый пятый опрошенный (19,9%). Из них ответ «скорее нет» на этот вопрос дали 10,8% респондентов, «точно нет» - 9,1%. Затруднились с ответом на данный вопрос 5,3% опрошенных.

Опрос показал, что праздник 9 мая является важным и значимым для подавляющего большинства украинцев. Из 82,1% респондентов положительно ответивших на этот вопрос, назвали его «очень важным» 56,5% опрошенных (самый высокий показатель по этому пункту получен в Днепропетровске: 9 мая считают очень важным праздником 78,9% жителей этого города). При этом четверть опрошенных украинцев (25,6%) ответили, что для них 9 мая - праздник «скорее важный». Не является важным и значимым праздник 9 мая для каждого шестого украинца (15,0%). Менее всего День Победы значим для жителей Львова, где почти четверть горожан (24,8%) не считают 9 мая важным для себя праздником. При этом «скорее не важным» праздником День Победы является для 10,7% граждан Украины, «совсем не важным» - для 4,3%. Затруднились ответить на данный вопрос 2,9% респондентов.

Согласно опросу большая часть украинцев (66,3%) считает 9 мая Днем Победы над фашизмом. Самый высокий показатель по этому пункту опроса был отмечен в Харькове – 9 мая является Днем Победы над фашизмом почти для трех четвертей опрошенных харьковчан (74,9%). Половина граждан Украины (51,6%) назвала 9 мая Днем памяти о погибших во время войны, почти половина (45,9%) – праздником ветеранов. «Праздником, значимым для моей семьи» является 9 мая для 18,7% украинцев, выходным днем считают 9 мая 8,8% респондентов, 4,8% опрошенных считают его днем военного парада, а 3,7% - обычным днем. Ответ «другое» на этот вопрос дали 0,9% граждан Украины.

Около трети украинцев отмечают День Победы дома, в кругу семьи (34,6%), вспоминают и чтят память участников войны (34,5%) и смотрят фильмы о войне, трансляции парада (33,6%). Около четверти опрошенных в этот день посещают праздничный парад или салют (29,4%), возлагают цветы памятникам воинам-победителям и Вечному огню (25,4%), выезжают на природу и шашлыки (24,7%). Никак не отмечают этот день 8,8% граждан Украины, отмечают 9 мая ударным трудом на дачном участке 7,2% опрошенных. Ответ «другое» на этот вопрос дали 1,7% респондентов, а 0,5% - затруднились ответить на данный вопрос.

Кроме того, согласно опросу, более половины граждан Украины (52,0%) полагают, что исторические факты о ВОВ недостоверно преподаются в школах и ВУЗах страны. Из них на этот вопрос ответили «скорее нет» 27,9% респондентов, «точно нет» - 24,1%. Почти четверть опрошенных (24,2%), напротив, считает, что исторические факты о ВОВ преподаются в Украине достоверно. Из них 15,5% ответили на этот вопрос «скорее да», 8,7% - «точно да». Почти четверть респондентов (23,8%) затруднились ответить на данный вопрос.

***Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Значение 9 мая для украинцев» с 3 по 5 мая 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.