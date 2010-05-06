Януковичу с Азаровым пожаловались на «вечный огонь» из сухого спирта

Ветераны войны – жители Херсона - написали письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с жалобой на местную власть, которая не следит за памятниками героям Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, в тексте письма, которое было размещено в местной прессе, ветераны сообщают что «не могут больше молчать, поскольку то, что происходит в нашем родном городе Херсоне с памятью о Великой Победе над фашизмом, доставляет нам сердечную боль и наносит непоправимый вред имиджу нашего города».

По информации ветеранов, «уже как минимум два последних года парк Славы и аллея Героев представляют собой недостойное и жалкое зрелище. Монумент Славы донельзя запущен, даже у бронзовой фигуры матроса-героя не стало автомата: его отбили и не восстановили. Сейчас какая-то общественная организация вместо автомата вставила ему в руку карикатурную гранату. Стыдно смотреть. А колоннада в начале аллеи Героев, являющая собой вход в примыкающий парк Ленинского комсомола, где проходят колонны демонстрантов, полуразрушена и разрисована, как и столбы окружающего ее забора; плиты при входе выщерблены».

В письме отмечается, что за пару дней до празднования 65-й годовщины Великой Победы, в Парке Славы проходят косметические ремонтные работы.

«Но какова цена этих заплат? Ведь можно все было сделать без спешки и качественно, а теперь этот весь ремонт отвалится уже на следующий день после парада» - считают авторы письма.

Также возмущены ветераны Херсона ситуацией с функционированием Вечного огня у монумента Славы, который уже много лет в Херсоне не горит и при возложении цветов газ к «вечному» огню подводят из баллона.

«Школы для чествования героев, стыдно сказать, раскладывают вокруг горелки сухой спирт и поджигают!» - возмущенно сообщают ветераны.

Также авторы обращения считают, что правоохранительным органам необходимо проверить как расходовались 748 тис. грн., которые в позапрошлом году выделялись из городского бюджета на реконструкцию парка Славы.

Кроме того, участники войны возмущены тем, что городская Площадь Победы, которую к 9 мая обещал отремонтировать мэр Херсона Владимир САЛЬДО, так и представляет собой танкодром в годы войны. Дороги, которые также должны были быть отремонтированы к этой дате, не лучше фронтовых - ездить по ним просто невозможно.

В конце письма ветераны просят руководителей страны вмешательства, так как им «стыдно и больно смотреть на все это безобразие» и задают риторический вопрос: «С какими же глазами на торжествах по случаю Дня Победы мэр Херсона Владимир САЛЬДО будет говорить «Никто не забыт и ничто не забыто?»

Под письмом стоят более 100 подписей ветеранов Великой Отечественной войны.