Янукович не собирается рассматривать «экспромт» Путина?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость расширения и активизации сотрудничества Украины и России в энергетической отрасли, но не на принципах объединения НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Енакиево, комментируя, в частности, инициативу главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА относительно объединения «Газпрома» и «Нафтогаза».

«Прежде всего, это был неожиданный экспромт. Но это не значит, что этот вопрос будет рассматриваться Украиной и решаться», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время Президент Украины отметил, что вариантов сотрудничества «Нафтогаза» и «Газпрома», в частности, и двух стран в энергетической сфере есть много.

«Это большой вопрос, который лежит, прежде всего, в плоскости экономики. Что касается политики, мы считаем, что наша главная политика – это защита национальных интересов», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.