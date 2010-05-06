Совпадение двух праздников 9 мая для Януковича символично

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает украинцев достойно почтить матерей 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Енакиево, где находится в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

Президент подчеркнул, что символично совпали в этом году два важных праздника - День Победы и День Матери, который отмечается во второе воскресенье мая.

«Не было бы матерей - не было бы нашей победы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что матери внесли значительный вклад в завоевание победы в Великой Отечественной войне, в чрезвычайно сложных условиях отстраивали страну в послевоенный период.

«И сейчас матери свою работу выполняют: растят и воспитывают своих детей – будущих защитников Отчизны», - сказал глава государства.

В Енакиево В.ЯНУКОВИЧ посетил могилу своей матери, а также могилы бабушки и отца.