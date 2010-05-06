Янукович думает, что скоро Украина будет «искать спасения» от Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вскоре вся страна будет «искать спасения» от деятельности инициированных лидером объединенной демократической оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО комитетов спасения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Енакиево, где находится в рамках своей рабочей поездки в Донецкую область.

«Вся Украина скоро будет искать спасения от них», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос о своем отношении к инициативам оппозиционных сил создать по всей стране общественные комитеты спасения Украины с целью противодействия действующей власти.

По мнению главы государства, вместо того, чтобы присоединиться к власти и начать восстановление того, что было разрушено в государстве на протяжении последних пяти лет, «они продолжают играться в политику».

«Я думаю, что не это сейчас необходимо стране. Государству необходима стабильность, восстановление экономики, улучшение жизни людей и построение демократии», - подчеркнул глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что стране, бесспорно, нужна оппозиция, но оппозиция конструктивная, которая предлагает альтернативные проекты и решения, как сделать жизнь людей лучше.

«Они дымовые шашки сейчас предлагают стране. Сначала в парламенте, а затем во всей стране», - сказал Президент Украины.