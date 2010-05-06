Семье погибшего в ДТП с кортежем Януковича, предлагали 30 тысяч?

Представители Администрации Президента Украины предлагали семье погибшего в ДТП с президентским кортежем таксиста 30 тысяч гривен.

Об этом пишет газета «Сегодня» с ссылкой на родственников погибшего.

В частности, издание отмечает, что вдова погибшего Алексея Чижикова Алевтина, сообщила, что уже получила 10 тис. грн. во время похорон мужа.

«Кроме 10 тысяч, которые передали во время похорон, больше я ничего не получала. С людьми президента общался дядя Леши Николай, пока ничего толком они ему не сказали», - рассказала она. По словам вдовы, она только вернулась в Киев из Цюрупинска, где похоронили мужа, и будет заниматься этим вопросом. «Но судиться ни с кем не хочу», - добавила вдова.

Дядя погибшего Николай говорит, что ему предлагали помощь, но он отказался. «Я занялся компенсацией, так как у семьи на это нет сил, да и гордые они, не будут просить у президента помощи. Люди из администрации привезли пакет с 30 тысячами гривен. Я им сказал, что деньги брать не уполномочен, но все-таки должна быть помощь, ощутимая для семьи, для маленького Кости. Попросил их, чтобы с квартирой помогли (столичная квартира Чижиковых куплена в кредит - газета). Они сказали, будут уже договариваться лично с Алевтиной», - отметил родственник погибшего.

Издание так же отмечает, что семья А.Чижикова ждет помощи от Администрации Президента. «Виновен ли в ДТП таксист, водитель «скорой», тот, кто формировал кортеж или гаишник, регулировавший движение, еще выясняют правоохранители. О сроках окончания расследования пока не говорят», - пишет газета.

Заместитель Администрации Президента Анна ГЕРМАН отказалась комментировать ситуацию, отмечает «Сегодня».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля около 11.00 на Харьковской площади в Киеве в результате столкновения автомобиля “скорой помощи” с такси ВАЗ-2110 один человек погиб и двое получили телесные повреждения.

Погибший и пострадавшие находились в такси.

В ГАИ не подтвердили информацию ряда СМИ о том, что автомобиль “скорой помощи” ехал в кортеже Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который отбывал с рабочей поездкой из аэропорта “Борисполь” в Харьков.

В то же время журналист "Украинской правды" с места события сообщал, что автомобиль "скорой помощи" из кортежа Президента В.ЯНУКОВИЧА, который попал в ДТП, числится за клиникой Государственного управления делами.

Позднее, А.ГЕРМАН сообщила, что В.ЯНУКОВИЧ поручил провести надлежащее расследование ДТП с участием автомобиля Государственного управления делами (ГУД), вследствие которого погиб человек, и оказать помощь пострадавшим.

По ее словам, глава государства поручил Генеральному прокурору Украины взять под личный контроль ход расследования этого ДТП.

«Президент выражает сожаление в связи с трагедией, случившейся в результате столкновения автомобиля скорой помощи, принадлежащего ГУД, и машины такси, в результате чего погиб человек», - сказала А.ГЕРМАН, добавив, что В.ЯНУКОВИЧ распорядился оказать пострадавшим вследствие ДТП необходимую помощь.