Тимошенко будет участвовать в заседании Оппозиционного правительства

В четверг, 6 мая, в 14.00 начнется заседание Оппозиционного правительства с участием лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, заседание Оппозиционного правительства будет посвящено анализу закона Украины о государственном бюджете на 2010 год.

Место проведения: помещение комитетов Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 18/2, 12-я комната).

Вход по карточкам аккредитации Верховной Рады.