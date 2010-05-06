Тимошенко будет участвовать в заседании Оппозиционного правительства
07:05, 06 мая 2010Политика
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Сегодня, в 14.00
В четверг, 6 мая, в 14.00 начнется заседание Оппозиционного правительства с участием лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, заседание Оппозиционного правительства будет посвящено анализу закона Украины о государственном бюджете на 2010 год.
Место проведения: помещение комитетов Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 18/2, 12-я комната).
Вход по карточкам аккредитации Верховной Рады.
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