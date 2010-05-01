В Симферополе на парад под красными флагами вышло 30 тысяч людей

Первомайская демонстрация в центре Симферополя собрала до тридцати тысяч человек - участников и зрителей, передает УНИАН со ссылкой на данные начальника милиции общественной безопасности Крыма Николая ФЕДОРЯНА.

Жители Крыма пришли на демонстрацию с цветами и воздушными шарами.

Шествие по центральному проспекту города открыли активисты Коммунистической партии. Они несли флаги советских республик, партийные знамена и транспаранты «Защитим свое право на русский язык!», «Требуем лишить Бандеру и Шухевича звания героев Украины!», «Неофашизм не пройдет!».

Сторонники Партии регионов участвовали в демонстрации под знаменами своей политсилы. Колонна «регионалов» была самой многочисленной.

Представители партии «Союз» прошли по центру Симферополя с флагами и транспортами «Нет повышению тарифов ЖКХ», «Открыть пляжи - спасти курорт», сторонники общественно-политического движения «Русское единство» несли флаги организации и скандировали «Россия!».

В первомайской демонстрации также приняли участие активисты партии «Союз левых сил», «Блока Куницына», Народной партии, ряда других общественных и политических организаций, ветераны, «афганцы», студенты, воспитанники спортивных школ.

Замыкали шествие молодые люди с плакатами с абсурдными лозунгами, среди которых были: «К сожалению, эта фраза не прошла цензуру», «Абыр абырвалг», «Активируй уголь», «Зато у меня красивые глаза», «Забери у меня плакат».

Празднование Первомая продолжается в парках и скверах Симферополя.