Азаров наметил для себя и Путина «хорошую дату» в конце октября

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что к концу октября, когда пройдет очередное заседание межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, будет подготовлен ряд новых соглашений по экономическому сотрудничеству Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, начиная расширенное заседание комитета после того, как согласовал дату проведения очередного заседания с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Конец октября, как раз бюджетный процесс и у нас, и у вас – хорошая дата. Так что можем надеяться, что к октябрю многие соглашения, которые мы сегодня обсуждали, контуры их приобретут реальные очертания и наполнятся реальным содержанием», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, для проведения заседания комитета украинская сторона подготовила ряд предложений в сфере ТЭК, авиастроения, транспорта, АПК, в сфере научно-технического сотрудничества.