В Польше увидели, что Янукович превращает Украину в Беларусь

Договоренности украинской власти с Кремлем о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на снижение цены на газ могут привести к превращению Украины в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал публицист самой авторитетной польской газеты Gazeta Wyborcza Марчин ВОЙЧЕХОВСКИЙ.

Эксперт отметил, что новая власть, несмотря на задекларированную евроинтеграцию, делает шаги, которые де-факто осложняют вступление Украины в Европейский Союз, и вместо модернизации государства превращают ее в страну с устаревшей промышленной базой, зависимой от благосклонности россиян.

"Жизнь показала, что за декларациями политиков в Киеве о европейской интеграции не стоят действия", - написал он.

М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ заметил, что В.ЯНУКОВИЧ только от России мог получить деньги без проведения реформ, на проведении которых настаивают Международный валютный фонд и Европейский Союз, и которые бы вынуждали власть внедрять западные стандарты государственного управления.

Вместо этого экономика и политика теперь снова будет под полным контролем олигархов, считает польский эксперт.

По его словам, новая украинская власть считает государство своей собственностью.

М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ не исключил, что последние договоренности украинской власти с Россией могут спровоцировать "гражданский взрыв", который "парализует" государство.

«Украина будет поглощена спорами и тотальной войной. В такой атмосфере трудно будет вытягивать государство из экономической бездны. Трудно также будет интегрировать в Европейский Союз», - считает эксперт.