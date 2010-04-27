Оппозиция оставила сессионный зал парламента

Народные депутаты от БЮТ и “Нашей Украины – Народной самообороны” покинули сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как без обсуждения было ратифицировано соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, а также в целом принят Государственный бюджет на 2010 год.

Депутаты от Партии регионов сорвали флаги с секторов фракции НУ-НС и части фракции БЮТ.