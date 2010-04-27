Литвин ведет заседание ВР из-под зонтика

В 10 часов утра председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН зашел в сессионный зал парламента и занял свое место в президиуме, после чего в него сразу полетели яйца.

Как передает корреспондент УНИАН, охрана председателя ВР прореагировала на это и сразу закрыла спикера зонтиками.

Председатель ВР начал пленарное заседание. После этого состоялась регистрация, однако в сессионном зале был зарегистрирован только 211 народный депутат.

В сессионном зале Верховной Рады возле правительственной ложи состоялось несколько драк между народными депутатами от НУ-НС и Партий регионов.

В частности, участие в драках принимали Иван СТОЙКО, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Станислав АРЖЕВИТИН (все трое от НУ-НС), а также народные депутаты от Партии регионов Олег ЦАРЕВ, Владислав ЛУКЪЯНОВ.

На данное время народные депутаты от Партии регионов сумели прорваться в первых три ряда рабочих мест фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и сняли украинский флаг, которым были накрыты эти ряды.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН ведет пленарное заседание под прикрытием зонтиков, которые держат его охранники.

Между тем пополнение ВР сложило присягу под крики оппозиции.

В сессионном зале размещены лозунги: : «Не дамо продати Україну! Державній зраді – ні!», «Депутат, не зрадь Україну!».

Депутаты от Партии регионов собрались возле трибуны парламента. У некоторых из них на лацканах пиджаков прикреплены георгиевские ленты. Народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ накинул себе на плечи флаг Военно-морского флота СССР.

Президиум ВР не заблокирован. Лишь несколько народных депутатов собрались у входа к президиуму.