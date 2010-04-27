Путин оболгал Тимошенко?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опровергает заявление премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА о якобы бы существовании между ними договоренности относительно продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам.

«Как до президентских выборов, так и после них моя позиция относительно пролонгации соглашения о пребывании Черноморского флота Российской Федерации после 2017 года была четкой и публичной», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, с этой позицией знаком как народ Украины, так и лидеры других государств.

Лидер БЮТ отметила, что сегодня ее политическая команда направит все свои силы на то, чтобы не допустить ратификации «позорного соглашения, которое является сдачей национальных интересов».

«В случае ратификации предательского соглашения силовым путем наша политическая сила по возвращении к власти ее денонсирует», - пообещала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Киеве на брифинге В.ПУТИН выразил удивление реакцией некоторых политических сил Украины на соглашение о продлении сроков пребывания ЧФ РФ в Крыму и заявил, что бывший премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО во время переговоров с ним в должности премьера не отрицала против такого решения.

«В предыдущие годы - и вот совсем недавно - мы с предыдущим правительством Украины, в частности и с Юлией Владимировной, обсуждали вопрос о возможном продлении пребывания российского флота в Крыму. Никто не отрицал», - сказал В.ПУТИН.