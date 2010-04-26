Янукович заявил СНБО, что армия - на грани разрушения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что проблемы, накопившиеся в Вооруженных силах, фактически поставили их на грань разрушения.

Как сообщает официальный сайт главы государства, об он сказал сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Ситуация, в которой оказались Вооруженные силы, является чрезвычайно тяжелой», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, наиболее ощутимым негативное влияние мирового экономического кризиса было именно в украинской армии. «За это время накопились проблемы с оснащением, деятельностью Вооруженных сил. Они фактически достигли критического уровня, и оказались на грани разрушения», - отметил Президент.

Поэтому он заметил, что не случайно вынес на рассмотрение СНБОУ вопрос относительно обеспечения надлежащего функционирования Вооруженных сил.

«Я считаю, что выведение Вооруженных сил Украины на путь устойчивого развития - наша общая задача, и она требует консолидированного решения, а уже потом - кропотливой и длительной работы. Совет нацбезопасности должен взять под личный контроль планирование этого процесса и его реализацию», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Уже сегодня необходимо определить первоочередные меры для прекращения дальнейшего ухудшения состояния боеспособности украинской армии, сохранения ее кадрового потенциала, обеспечить надлежащее выполнение Вооруженными силами задач обороны государства и соблюдения международных обязательств», - добавил глава государства.

Также на сегодняшнем заседании СНБО обсуждались объемы финансирования Вооруженных сил, которые необходимо предусмотреть в государственном бюджете-2010. Рассматривался также вопрос оптимизации численности украинской армии.

Отдельно обсуждались вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и обеспечения его четкого планирования.