Верховную Раду уже захватили?

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО обвиняет председателя парламента Владимира ЛИТВИНА и представителей коалиционных фракций в захвате сессионного зала и недопущении в него депутатов от оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня во время брифинга.

А.ГРИЦЕНКО заявил, что председатель Верховной Рады Украины сегодня только нагнетает ситуацию и не дает нормально провести заседание Согласительного совета.

«Он должен был начать с другого - с того, что Верховная Рада захвачена и не может работать», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, это продолжается уже двое суток.

«А он ни слова об этом. Это значит, что ЛИТВИН в доле, и он принимал участие в этом захвате», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля народные депутаты Андрей ШКИЛЬ (БЮТ) и Ярослав КЕНДЗЁР (НУ-НС) заявили, что депутаты от Партии регионов забаррикадировали сессионный зал Верховной Рады и не пускают в него представителей оппозиции.

По словам А.ШКИЛЯ, депутаты от оппозиционных фракций утром пытались зайти в сессионный зал, однако это им не удалось, потому что все двери закрыты.

Оппозиционеры собирались провести внеочередное заседание ВР с рассмотрением на нем вопроса о соглашении о продлении срока пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации.